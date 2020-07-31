2020-07-31T16:00:13+03:00
Общество

В Вологде выделили 26 миллионов рублей на возобновление производства иммуноглобулина

Производство начнет работать в 2021 году
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде начнут производить противоклещевой иммуноглобулин. Средства выделили на организацию производства Вологодской областной станции переливания крови №1. Более 26 миллионов рублей на капитальный ремонт отдела препаратов крови выделил областной бюджет.

Станция переливания крови входит в число девяти учреждений службы крови страны, где осуществляется лицензированный выпуск из донорской плазмы лекарственных препаратов Альбумина и иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита.

Но в прошлом году из-за необходимости ремонта зданий и технического перевооружения отдел приостановил свою работу.

Сейчас на станции проводятся строительные работы, затем начнется монтаж комплекса чистых помещений.

Возобновить производство препаратов здесь намерены в начале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодское кружево украсило Невский проспект
В Вологде сносят гаражи у образовательных учреждений
В Вологде множественные перемены в общественном транспорте
В Вологде оборудовали выделенную полосу для общественного транспорта
В Вологде выделили 26 миллионов рублей на возобновление производства иммуноглобулина
Череповчанин лишился миллиона рублей при покупке топлива
В Вологодской области суд вынес приговор деду, зарубившему двух гостей
В Череповце построят детсад на 2,5 Га с зимним садом
У вологодского пенсионера украли наличность из комода
23-летний экс-работник вынес с вологодского предприятия содержимое компьютеров
Тренер из Сербии будет тренировать вологодских баскетболисток
На Вологодчине работающие пенсионеры получат прибавку
Малолетний череповчанин на тонированной легковушке врезался в детский городок
В Череповце началась новая эпоха в лечении рака