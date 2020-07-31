В Вологде выделили 26 миллионов рублей на возобновление производства иммуноглобулина

31 Июль 2020 2020-07-31T16:00:13+03:00

Производство начнет работать в 2021 году

Изменить размер текста: A A

В Вологде начнут производить противоклещевой иммуноглобулин. Средства выделили на организацию производства Вологодской областной станции переливания крови №1. Более 26 миллионов рублей на капитальный ремонт отдела препаратов крови выделил областной бюджет.

Станция переливания крови входит в число девяти учреждений службы крови страны, где осуществляется лицензированный выпуск из донорской плазмы лекарственных препаратов Альбумина и иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита.

Но в прошлом году из-за необходимости ремонта зданий и технического перевооружения отдел приостановил свою работу.

Сейчас на станции проводятся строительные работы, затем начнется монтаж комплекса чистых помещений.

Возобновить производство препаратов здесь намерены в начале 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU