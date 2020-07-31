В Вологде выделили 26 миллионов рублей на возобновление производства иммуноглобулина
В Вологде начнут производить противоклещевой иммуноглобулин. Средства выделили на организацию производства Вологодской областной станции переливания крови №1. Более 26 миллионов рублей на капитальный ремонт отдела препаратов крови выделил областной бюджет.
Станция переливания крови входит в число девяти учреждений службы крови страны, где осуществляется лицензированный выпуск из донорской плазмы лекарственных препаратов Альбумина и иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита.
Но в прошлом году из-за необходимости ремонта зданий и технического перевооружения отдел приостановил свою работу.
Сейчас на станции проводятся строительные работы, затем начнется монтаж комплекса чистых помещений.
Возобновить производство препаратов здесь намерены в начале 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU