2020-07-31T15:36:09+03:00
Происшествия

Череповчанин лишился миллиона рублей при покупке топлива

Его обманули мошенники
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце волна дистанционных преступлений. 56-летний местный житель в июне через электронную почту заключил договор на поставку дизельного топлива с поставщиком о котором узнал от друга. Череповчанин получил счет на 1 млн 122 тысячи рублей, который оплатил в полном объеме. В замен он получил данные машины и телефон водителя. Однако по указанному номеру никто не отвечал, а поставщик исчез. Груз мужчина так и не получил.

Другой череповчанин лишился 13 тысяч рублей из-за мошенников, которые представились сотрудниками банка. Они убедили его сообщить реквизиты карты и полученные на телефон коды.

56-летняя жительница Череповца была атакована звонками аферистов, которые предлагали ей получить компенсацию за препараты для похудения. Преступники сулили 450 тысяч рублей, нужно лишь заплатить за перевод денег. Обманутая лишилась 85 тысяч. Жительница Кадуйского района при подобной ситуации успела отдать только 4 тысячи.

Череповчанка в социальной сети получила сообщение от подруги (ее страницу взломали) о розыгрыше бонусов банком. Для этого необходимо было заполнить анкету и сообщить данные своей пластиковой карты. После ввода секретной информации с ее счетов списали 17 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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