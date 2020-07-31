В Вологодской области суд вынес приговор деду, зарубившему двух гостей

31 Июль 2020 2020-07-31T15:32:43+03:00

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В Вологодской области осужден 71-летний пенсионер за совершение двойного убийства. 3 мая у него в гостях были два приятеля. В ходе застолья 45-летний мужчина беспричинно нанес ему дар по голове, пенсионер упал на пол. К его избиению присоединился и 53-летний собутыльник.

Пенсионер притворился мертвым. Когда обидчики собрались уходить, но пенсионер вскочил, сбегал за топором, и изрубил их. Несмотря на такую версию происходящего, суда назначил наказание в 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU