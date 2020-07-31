2020-07-31T15:13:24+03:00
Общество

В Череповце построят детсад на 2,5 Га с зимним садом

Уже начали рыть котлован под фундамент
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов началась крупная стройка: в 105-м микрорайоне будет детсад на 420 мест. В течение месяца будет готов фундамент. Территория огромная - 2,5 гектара. На участке планируют сделать просторные площадки для занятия спортом, прогулок. Садик будет двух и трехэтажным, вентфасад из сине-зеленого керамогранита. В здании разместят бассейн, два актовых зала, зимний сад.

На данный момент в Зашекснинском районе в очередь в садики стоят около 3000 детей. Средства выделены на строительство двух 105-м и 103-м микрорайонах.Но городу, по мнению мэра, нужно еще 8 детсадов.

Открытие дошкольного учреждения в 105 мкр планируется ровно через год. На это выделено 480 млн рублей. Через дорогу начнут скоро строить школу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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