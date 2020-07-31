2020-07-31T14:56:17+03:00
Происшествия

У вологодского пенсионера украли наличность из комода

Преступление произошло в Великоустюгском районе
Евдокия САХАРОВА
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К полицейским Великоустюгского района обратился житель деревни Смоленская Выставка. 64-летний пенсионер рассказал, что получил пенсию, а потом спрятал 10 тысяч из нее в комоде у себя дома. Через некоторое время он решил проверить наличность, но денег уже не оказалось.

Оперативники стали прорабатывать круг знакомых потерпевшего и в итоге вышли на ранее судимого 37-летнего местного жителя. Задержанный признался, что когда приходил домой к пенсионеру, то неоднократно видел, как мужчина достает деньги из шкафа. Во время празднества, пока пенсионер отвлекся, уголовник решился на кражу.

Возбуждено уголовное дело, преступнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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