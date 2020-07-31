Тренер из Сербии будет тренировать вологодских баскетболисток

31 Июль 2020 2020-07-31T14:34:29+03:00

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Заморский тренер возглавил штаб баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката». Команда собирается выступать в чемпионате женской Суперлиги I и получает иностранного наставника впервые. 38-летний сербскии тренер Младен Маноилович прекрасно говорит по-русски и работает в России уже десяток лет. Перед этим он семь лет тренировал спортсменов в сербских клубах Atlas, Superfund и Dunav.

Послужной список у Младена внушительный. Специалист успел даже поработать 4 года с молодежной и основной мужскими командами питерского «Зенита». По отзывам от молодых спортсменов, наставник жесткий, целеустремленный, профессиональный и справедливый.

«Мы рады приветствовать Младена в Вологде, с нетерпением ждём его приезда и желаем удачи в тренировочном процессе и в официальных матчах наступающего сезона!», - заявила директор баскетбольного клуба Валентина Черепанова.

БК Вологда-Чеваката получил сербского тренера.Команда собирается выступать в чемпионате женской Суперлиги I

ИСТОЧНИК KP.RU