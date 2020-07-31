2020-07-31T14:57:35+03:00
Общество

23-летний экс-работник вынес с вологодского предприятия содержимое компьютеров

По его мнению, ему выплатили не всю зарплату
Иван Чухнин
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--Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Вологде сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего мужчину, укравшего с предприятия содержимое компьютерных блоков. Начальник производства коммерческого предприятия пришел в полицию с заявлением о краже.

В результате был задержан ранее судимый 23-летний молодой человек. Он признался, что забрался в офис на улице Элеваторной и вытащил содержимое системных блоков. Ранее он работал на этом предприятии, поэтому знал, как проникнуть в офис, минуя пост охраны.

Мужчина рассказал, что, по его мнению, при увольнении ему не доплатили заработную плату. Так он решил восстановить справедливость. Украденное сдал в специализированный магазин и получил 4 800 рублей.

Обиженнного работника будут судить по ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации «Кража», ему грозит лишения свободы сроком до пяти лет. Воришку поместили в изолятор временного содержания УМВД России по г. Вологде.

Как сообщала "Комсомолка", в Череповце, работник, не получивший зарплату, пришел к директору с саперной лопаткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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