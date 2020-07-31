На Вологодчине работающие пенсионеры получат прибавку

31 Июль 2020 2020-07-31T14:14:52+03:00

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На Вологодчине средняя пенсия работающих пенсионеров по старости составит 16 370 рублей. С 1 августа произойдет ежегодный перерасчет с учетом трудовой деятельности 2019 года. 88 340 вологжан получат прибавку — это получатели пенсий по старости и инвалидности.

Добавочная сумма индивидуальна и зависит от зарплаты пенсионеров и суммы уплаченных страховых взносов за прошлый год. Подавать заявления Пенсионный фонд не нужно, перерасчет сделают автоматически.

Максимальная прибавка пенсии не может составить более 279 рублей, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU