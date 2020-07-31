2020-07-31T14:14:52+03:00
Общество

На Вологодчине работающие пенсионеры получат прибавку

С первого августа произойдет перерасчет пенсий
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

На Вологодчине средняя пенсия работающих пенсионеров по старости составит 16 370 рублей. С 1 августа произойдет ежегодный перерасчет с учетом трудовой деятельности 2019 года. 88 340 вологжан получат прибавку — это получатели пенсий по старости и инвалидности.

Добавочная сумма индивидуальна и зависит от зарплаты пенсионеров и суммы уплаченных страховых взносов за прошлый год. Подавать заявления Пенсионный фонд не нужно, перерасчет сделают автоматически.

Максимальная прибавка пенсии не может составить более 279 рублей, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодское кружево украсило Невский проспект
В Вологде сносят гаражи у образовательных учреждений
В Вологде множественные перемены в общественном транспорте
В Вологде оборудовали выделенную полосу для общественного транспорта
В Вологде выделили 26 миллионов рублей на возобновление производства иммуноглобулина
Череповчанин лишился миллиона рублей при покупке топлива
В Вологодской области суд вынес приговор деду, зарубившему двух гостей
В Череповце построят детсад на 2,5 Га с зимним садом
У вологодского пенсионера украли наличность из комода
23-летний экс-работник вынес с вологодского предприятия содержимое компьютеров
Тренер из Сербии будет тренировать вологодских баскетболисток
На Вологодчине работающие пенсионеры получат прибавку
Малолетний череповчанин на тонированной легковушке врезался в детский городок
В Череповце началась новая эпоха в лечении рака