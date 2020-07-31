2020-07-31T13:58:28+03:00
Происшествия

Малолетний череповчанин на тонированной легковушке врезался в детский городок

ЧП произошло на окраине Заречья
Евдокия САХАРОВА
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Малолетний скрывался от ДПС на глухо тонированной легковушке.Погоня произошла в Череповце. В какой-то момент нарушитель врезался в детский городок

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В городе металлургов наряд ДПС организовал погоню за 17-летним местным жителем. Несовершеннолетний на ВАЗ-2112 в результате врезался в детскую площадку. ЧП произошло ночь на 29 июля на окраине Заречья.

Пресс-служба УМВД по Череповцу сообщила, что внимание полицейских привлекла наглухо тонированная отечественная легковушка (даже лобовое стекло было черным). Просьбу остановиться водитель проигнорировал, лишь прибавил газу и вильнул во дворы. Там малоопытный гонщик врезался в строения детского городка и пробил колесо, но движение продолжил. Машину удалось остановить во дворе дома по проспекту Победы 163А.

Молодой человек рассказал, что прав на управление автомобилем не имеет. Его друг попросил о помощи, а добираться было далеко. Поэтому нарушитель решил прокатиться на своей машине, которую недавно купил.

На водителя составлены протоколы, потом его передали законному представителю, а машину поместили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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