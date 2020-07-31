В Череповце началась новая эпоха в лечении рака

В отделении побывал губернатор области. Фото: Правительство Вологодской области

В Череповце в больнице на улице Данилова появилась новая техника для лечения раком облучением. Там заработал линейный ускоритель ового поколения. Все, кто будет работать с аппаратом, прошли повышение квалификации - набирались опыта у петербургских и иностранных специалистов.

- Ощущения, как пересесть из „Жигулей“ в „Мерседес“. - У нас был похожий ускоритель, но не такой. «Ощущения, как пересесть из „Жигулей“ в „Мерседес“, - проиводит слова ведущего инженера радиологического отделения Геннади я Резникова официальный портал Череповца.

Первым пациентом на облучателе стал больной с опухолью прямой кишки. Он начал лечение 31 июля. Обычно таким больным показано несколько десятков сеансов, само облучение занимает около минуты. Но нужно время для подготовки пациента, так что в час пролечиваются всего четыре пациента. Режим облучения закладывается в программу, по которой и работает аппарат. Точность попадания лучей в нужное место у новой техники значительно выше, удается не затрагивать здоровые ткани.

- В Череповце начинается новая эра в лучевой терапии, - оценил новую технику заведующий радиологическим отделением Сергей Богданов.

Как сообщает правительство области, в Вологодской области ежегодно более трех тысяч онкобольных нуждаются в лучевой терапии. В Череповце будет оказываться помощь жителям Череповца и западных районов области.

- В структуре общей смертности онкология занимает второе место. Такой же аппарат работает в Вологде, — сказал губернатор Олег Кувшинников.

Оборудование закуплено за счет средств областного бюджета. Его стоимость более 190 млн. рублей. Еще 6 миллионов рублей направлено на ремонт и реконструкцию помещения под установку лучевого ускорителя.