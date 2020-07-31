Автобус протаранил учебную машину, за рулем которой сидел инструктор
Пострадала пассажирка автобуса
Фото: портал Город Че.
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В Череповце произошел транспортный инцидент с участием автобуса и учебной машины. За рулем машины автошколы находился инструктор.
ДТП случилось на пересечении улиц Сталеваров и Ленина 30 июля в 12:15.
Как сообщает ЕДДС Череповца, автобус АКА-5225 маршрута № 31 не выдержал безопасную дистанцию, он врезался во впереди стоявшую учебную «Ладу Калину». При этом он применил экстренное торможение, в автобусе упала женщина 55 лет, она получила ушибы.
Как сообщает портал Город Че, автобус двигался по маршруту №31.
ИСТОЧНИК KP.RU