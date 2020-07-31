В Вологодской области за сутки выявлено 28 инфицированных новым коронавирусом

31 Июль 2020 2020-07-31T11:41:30+03:00

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В Вологодской области за сутки выявили 28 инфицированных. В лидерах - Череповец и Вологда.

Как сообщает оперштаб Вологодской области, на сегодня в регионе 2406 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксированы новые случаи: (13 – Череповец, 8 - Вологда, 3 – Грязовецкий район, 2 – Белозерский район, 1 – Шекснинский район, 1 – Кадуйский район).

Выздоровели от новой коронавирусной инфекции 1968 человек, в том числе за сутки - 8.

726 – г. Вологда (+8)

667 – г. Череповец (+13)

166 – Грязовецкий район (+3)

157 – Шекснинский район (+1)

120 – Вологодский район

95 – Бабаевский район

81 – Кадуйский район (+1)

64 – Кирилловский район

62 – Великоустюгский район

43 – Череповецкий район

39 – Устюженский район

37 – Тотемский район

23 – Вытегорский район

23 – Сокольский район

22 – Кич-Городецкий район

16 – Чагодощенский район

11 – Харовский район

11 – Белозерский район (+2)

10 – Усть-Кубинский район

9 – Нюксенский район

8 – Тарногский район

5 – Никольский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Вашкинский район

1 – Междуреченский район

Активных случаев на сегодня в области – 413.

Погибших – 25 (+1).

Количество обследованных – 308 918.

ИСТОЧНИК KP.RU