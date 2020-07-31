В Вологодской области за сутки выявлено 28 инфицированных новым коронавирусом
В Вологодской области за сутки выявили 28 инфицированных. В лидерах - Череповец и Вологда.
Как сообщает оперштаб Вологодской области, на сегодня в регионе 2406 подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксированы новые случаи: (13 – Череповец, 8 - Вологда, 3 – Грязовецкий район, 2 – Белозерский район, 1 – Шекснинский район, 1 – Кадуйский район).
Выздоровели от новой коронавирусной инфекции 1968 человек, в том числе за сутки - 8.
726 – г. Вологда (+8)
667 – г. Череповец (+13)
166 – Грязовецкий район (+3)
157 – Шекснинский район (+1)
120 – Вологодский район
95 – Бабаевский район
81 – Кадуйский район (+1)
64 – Кирилловский район
62 – Великоустюгский район
43 – Череповецкий район
39 – Устюженский район
37 – Тотемский район
23 – Вытегорский район
23 – Сокольский район
22 – Кич-Городецкий район
16 – Чагодощенский район
11 – Харовский район
11 – Белозерский район (+2)
10 – Усть-Кубинский район
9 – Нюксенский район
8 – Тарногский район
5 – Никольский район
4 – Вожегодский район
3 – Бабушкинский район
3 – Вашкинский район
1 – Междуреченский район
Активных случаев на сегодня в области – 413.
Погибших – 25 (+1).
Количество обследованных – 308 918.
ИСТОЧНИК KP.RU