Экс-мэр Череповца Елена Авдеева получила новый пост в Москве

31 Июль 2020 2020-07-31T10:56:10+03:00

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Экс-мэр Череповца, сенатор Елена Авдеева получила пост в Совете Федерации. Она возглавила рабочую группу по развитию моногородов.

В Совете Федерации для восстановления моногородов после пандемии, разработки новых мер поддержки была создана рабочая группа. Ставятся вопросы оттока молодежи и кадров, изношенности инфраструктуры. Задачу группы Елена Авдеева видит в том, чтобы на законодательном уровне минимизировать негативные вещи, которые мешают городам развиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU