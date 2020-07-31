Экс-мэр Череповца Елена Авдеева получила новый пост в Москве
Совет Федерации озаботился развитием моногородов
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Экс-мэр Череповца, сенатор Елена Авдеева получила пост в Совете Федерации. Она возглавила рабочую группу по развитию моногородов.
В Совете Федерации для восстановления моногородов после пандемии, разработки новых мер поддержки была создана рабочая группа. Ставятся вопросы оттока молодежи и кадров, изношенности инфраструктуры. Задачу группы Елена Авдеева видит в том, чтобы на законодательном уровне минимизировать негативные вещи, которые мешают городам развиваться.
ИСТОЧНИК KP.RU