Суд оправдал череповецкого врача, двухлетняя пациентка которого умерла от менингокока

31 Июль 2020 2020-07-31T10:49:23+03:00

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В Череповце суд снял обвинение в смерти ребенка с врача-инфекциониста. Горсуд оправдател врача-инфекциониста второй областной больницы Светлану Рогову. 27-летняя женщина-специалист обвинялась в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. ЧП сучилось в 2018 году. 2 октября в инфекционное отделение больницы оставили двухлетнюю девочку, у которой была высокая температура. Около трех часов ночи с диагнозом "геморрагический васкулит" ее перенаправили в детскую больницу. Девочка была в шоковом состоянии, у нее была сильная сыпь.

В детской больнице врачи поставили другой диагноз: менингококковую инфекцию. Но девочка умерла.

Родители обвинили в смерти инфекциониста.

Были назначены три экспертизы. Они определили, что действиях врача были ошибки, однако не они привели к смерти.

Благоприятный исход при правильном оказании всего объема медицинских мероприятий носит лишь вероятностный характер, - говорится в вердикте. Поэтому он не может быть положен в основу обвинительного приговора.

Последняя экспертиза подтвердила выводы двух предыдущих: "допущенные в ходе лечения дефекты диагностики и лечения не явились причиной развития тяжелой вирусно-бактериальной инфекции, уже имевшейся у ребенка при поступлении в больницу", - говорится в приговоре.

Представитель национальной медицинской палаты Москвы, врач-кардиолог Людмила Добродеева принимала участие в судебном заседании как специалист-консультант. Для "Будем подавать апелляцию. Нужно бороться до конца...Врач занималась своими делами, пока состояние дочери ухудшалось. Это прозвучало в приговоре, но, видимо, этого мало", - заявил журналистам cherinfo.ru отец девочки Сергей Холенков.

ИСТОЧНИК KP.RU