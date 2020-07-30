Строитель пирамиды из Великого Устюга отобрал у 370 граждан 162 миллиона рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T17:29:08+03:00

Финансовая пирамида работала два с половиной года

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Суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды из Великого Устюга. Олег Марков похитил у доверчивых граждан более 162 миллионов рублей.

33-летний Олег Марков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере).

Строить свое благосостояние на горе других Олег начал с августа 2015 года. До 5 апреля 2018 года он обворовывал жителей Великого Устюга и Котласа. Предлог был - вложение в интернет-торговлю на валютных и фондовых рынках. Вкладчикам он обещал высокие проценты - вплоть до 96 % годовых.

При этом он знал, что это финансовая пирамида. Для рекламы своей трейдинговой деятельности, привлечения наибольшего количества займодавцев он использовал наименование юридически несуществующей организации (компании МСО Инвест Групп).

При этом менеджеры компании не были осведомлены о его замыслом.

Мужчина широко развернулся - он арендовал офисы в Великом Устюге и Котласе, деньги переводжились и безналичным путем на банковские счета Маркова.

По мнению следствия, Марков и не намереваясь возвращать займы. Поэтому сознательно утаивал от займодавцев информацию о больших рисках убытков при интернет-торговле на валютных и фондовых рынках.

Всего с начала августа 2015 года по 5 апреля 2018 года Марков путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства 370 граждан на общую сумму более 162 миллионов рублей, сообщает пресс-служба судов области.

Суд назначил Олегу Маркову наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

С целью исполнения гражданских исков суд обратил взыскание на денежные средства Маркова на счетах в банках, а также сохранил арест, наложенный на его имущество и имущество супруги.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Фото: рассмотрение уголовного дела

ИСТОЧНИК KP.RU