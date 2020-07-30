В Вологде выделенная полоса для общественного транспорта начнет работать предположительно со следующей недели

30 Июль 2020 2020-07-30T16:57:42+03:00

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На Пошехонском шоссе в Вологде появилась разметка - там выделили автобусные полосы. Об этом сообщает администрация Вологды. Выделенная полоса сформирована на отрезке Пошехонского шоссе от улицы Петина до больничного комплекса в обоих направлениях. Также установлена большая часть необходимых дорожных знаков, но пока они закрыты и не считаются действующими. Предположительно, выделенная полоса для автобусов начнет функционировать на следующей неделе.

«Выделенные полосы - это возможность снизить аварийность и увеличить в целом скорость движения транспортного потока. Выделенная полоса на Пошехонском шоссе – один из первых опытов для города, поэтому будем вводить ее в действие постепенно. Сначала в таком режиме начнет работать участок от ул.Новгородской до больничного комплекса. потом остальные отрезки. Это позволит водителям привыкнуть к нововведению и вспомнить правила дорожного движения, касающиеся выделенной полосы для общественного транспорта», - пояснил начальник Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.

Напомним, по такой полосе могут двигаться автобусы, троллейбусы, школьные автобусы и легковые такси, а также велосипедисты (в случае, если такая полоса располагается справа). Если эта полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки, то при поворотах транспортные средства должны перестраиваться на нее. Разрешается также в таких местах заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и высадки пассажиров у правого края проезжей части при условии, что это не создает помех маршрутным транспортным средствам.

ИСТОЧНИК KP.RU