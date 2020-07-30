2020-07-30T16:44:36+03:00
Общество

Череповчанин укусил сотрудника полиции за руку

Возбуждено уголовное дело
Иван Чухнин
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--Фото: Инна БУЛАТОВА
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В Череповце мужчина, укусивший сотрудника полиции за руку, пойдет под суд - возбуждено уголовное дело. Череповчанин 1993 года рождения подозревается по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 22 июня около 19 часов 30 минут нетрезвый череповчанин, который был доставен с проспекта Строителей в городе Череповце в отдел полиции, укусил одного из полицейских за руку.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подобные преступления наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет, сообщает следственноеуправление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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