2020-07-30T16:28:21+03:00
Происшествия

Один из вандалов, рушивших центр Вологды, задержан полицией

Это 21-летний юноша
Иван Чухнин
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Стоп-кадр видео.Стоп-кадр видео.
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Одного из вологодских вандалов удалось вычислить и задержать. Напомним, ролик молодые люди с набегом на центр города разместили в соцсетях. На нем они переворачивают урны и мусорные контейнеры, гнут опору светильника на Красном мосте, разбрасывают мусор, переворачивают скамейки. После публикации видео на страничке мэра Сергея Воропанова видео из их аккаунтов исчезло, однако оно уже было у полиции. И вот - один из хулиганов пойман.

"Я хочу поблагодарить неравнодушных вологжан, которые обратили мое внимание на ролик вандалов в соцсетях. Видео, как и аккаунты смельчаков, были сразу удалены, но информация уже была у сотрудников правоохранительных органов..." - пишет Сергей Воропанов.

Как сообщил мэр, вологжане делились видео с камер наблюдения с маршрута отморозков, сообщали о разбитых окнах и других грязных следах "героев".

"Эти данные помогли определить хулиганов. Одного из них полиция уже задержала. Это 21-летний вологжанин. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", - пишет мэр.

Это статья предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ и лишения свободы. Полиция продолжает работу по поиску сотоварищей.

Юные хулиганы крушат центр Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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