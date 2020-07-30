Один из вандалов, рушивших центр Вологды, задержан полицией

30 Июль 2020 2020-07-30T16:28:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Одного из вологодских вандалов удалось вычислить и задержать. Напомним, ролик молодые люди с набегом на центр города разместили в соцсетях. На нем они переворачивают урны и мусорные контейнеры, гнут опору светильника на Красном мосте, разбрасывают мусор, переворачивают скамейки. После публикации видео на страничке мэра Сергея Воропанова видео из их аккаунтов исчезло, однако оно уже было у полиции. И вот - один из хулиганов пойман.

"Я хочу поблагодарить неравнодушных вологжан, которые обратили мое внимание на ролик вандалов в соцсетях. Видео, как и аккаунты смельчаков, были сразу удалены, но информация уже была у сотрудников правоохранительных органов..." - пишет Сергей Воропанов.

Как сообщил мэр, вологжане делились видео с камер наблюдения с маршрута отморозков, сообщали о разбитых окнах и других грязных следах "героев".

"Эти данные помогли определить хулиганов. Одного из них полиция уже задержала. Это 21-летний вологжанин. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", - пишет мэр.

Это статья предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ и лишения свободы. Полиция продолжает работу по поиску сотоварищей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="584" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/793024" frameborder="0"></iframe> Юные хулиганы крушат центр Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU