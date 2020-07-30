2020-07-30T13:55:19+03:00
Происшествия

В Тотемском районе 66-летний пенсионер обвиняется в убийстве зятя

С ним у него были хорошие отношения
Иван Чухнин
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В Тотемском районе 66-летний пенсионер обвиняется в убийстве зятя. СУ СК России по Вологодской области сообщает о завершенио расследования уголовного дела по факту убийства 48-летнего мужчины. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, обвиняется его 66-летний тесть.

Трагедия произошла вечерм 17 мая на улице Трудовой в Тотьме. Там жена обнаружила убитого мужа, мужчину 1971 года рождения с колото-резаным ранением в области головы. При этом ее отчим 1953 г.р. в состоянии алкогольного опьянения спал рядом, сидя за столом.

Его задержали. В ходе допроса он вспомнил, что они с зятем выпивали. При этом он убеждал, что с зятем у него хорошие отношения и он не убивал родственика.

Но у него была изъята его одежда со следами крови, допрошены свидетели, проведен комплекс экспертиз. Кроме того, выяснилось, что дом закрывался на кодовый замок, вход охраняла собака, тиак что доступ посторонних лиц исключен. Уголовное дело расследовано, после утверждения обвинительного заключения прокурором направляется в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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