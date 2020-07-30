2020-07-30T13:13:19+03:00
Происшествия

В Вологодской области утонул 24-летний молодой человек

Трагедия произошла в Шекснинском районе
Иван Чухнин
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Фото: районная газета "Шексна".Фото: районная газета "Шексна".
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В водоемах Вологодской области погиб еще один человек. Трагедия произошла в Шекснинском районе. О ЧП рассказывает районная газета «Звезда». Утопленник был обнаружен рано утром 30 июля в реке Угла.

Личность погибшего была установлена. Это 24-летний молодой человек. Тело передано полиции, эксперты должны установить точные время и причину его гибели. Вещи его найдены на берегу- возможно, погибший купался в месте, где купание не разрешено, и утонул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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