В Вологодской области утонул 24-летний молодой человек
Трагедия произошла в Шекснинском районе
Фото: районная газета "Шексна".
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В водоемах Вологодской области погиб еще один человек. Трагедия произошла в Шекснинском районе. О ЧП рассказывает районная газета «Звезда». Утопленник был обнаружен рано утром 30 июля в реке Угла.
Личность погибшего была установлена. Это 24-летний молодой человек. Тело передано полиции, эксперты должны установить точные время и причину его гибели. Вещи его найдены на берегу- возможно, погибший купался в месте, где купание не разрешено, и утонул.
ИСТОЧНИК KP.RU