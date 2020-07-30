Череповец останется без бумажных проездных

30 Июль 2020 2020-07-30T12:40:15+03:00

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В Череповце отказываются от бумажных проездных. Как официально заявили перевозчики, их упразднят с 5 октября. Город полностью переходит на электронные транспортные карты. Кстати, варианты названия карт принимаются на странице мэра города Вадима Германова "ВКонтакте". Там же можно поставить лайк понравившемуся.

Как сообщает мэрия, стоимость проездных не меняется. Напомним, в Череповце для пенсионеров она составит 969 рублей, для студентов — 1107 рублей, для школьников — 803 рубля.

Льготникам нужно просто через МФЦ привязать электронный проездной к карте «Мир». Школьники и льготники получат транспортные карты бесплатно.

Если у человека нет карты „Мир“, то можно приобрести транспортную карту. Их начнут выпускать в сентябре, получить можно будет также через МФЦ. Для льготников и школьников первый раз транспортная карта выпускается бесплатно, но если она потерялась, то стоимость восстановления 100—150 рублей.

По всей видимости, транспортные карты будут бонусными: чем больше покупаешь поездок, тем дешевле каждая будет стоить. То есть стоимость проезда 28 рублей, а если карта куплена на 100 поездок, то, например, 26 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU