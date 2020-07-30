В Вологодской области 27 новых случаев заболевания коронавирусом

30 Июль 2020 2020-07-30T11:56:42+03:00

Более половины - в Череповце

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В Вологодской области за сутки зафиксировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 12 человек.

Всего на 30 июля выздоровели 1960 человек, насчитывается 2378 подтверждённых случаев инфекции, погибло 24 человека. То есть активных случаев - 394.

Лидром по выявленным за сутки заболевшим остается Череповец, там 15 новых случаев. 7 – в Тотемском районе, 4 - в Вологде, 1 –в Грязовецком районе.

Итак. картина дня по муниципалитетам такова:

718 – г. Вологда (+4)

654 – г. Череповец (+15)

163 – Грязовецкий район (+1)

156 – Шекснинский район

120 – Вологодский район

95 – Бабаевский район

80 – Кадуйский район

64 – Кирилловский район

62 – Великоустюгский район

43 – Череповецкий район

39 – Устюженский район

37 – Тотемский район (+7)

23 – Вытегорский район

23 – Сокольский район

22 – Кич-Городецкий район

16 – Чагодощенский район

11 – Харовский район

10 – Усть-Кубинский район

9 – Белозерский район

9 – Нюксенский район

8 – Тарногский район

5 – Никольский район

4 – Вожегодский район

3 – Бабушкинский район

3 – Вашкинский район

1 – Междуреченский район

Количество обследованных – 306 623.

ИСТОЧНИК KP.RU