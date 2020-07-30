В Вологде супругов-ветеранов брака будут поощрять

30 Июль 2020 2020-07-30T11:27:21+03:00

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В Вологде составляется реестр супругов, которые прожили вместе не менее полувека. Поэтому мэр города Сергей Воропанов просит откликнуться всех, чьи родители, бабушки, дедушки, тети и дяди прожили вместе более 50 лет.

В этот год в День семьи, любви и верности властипоздравили 12 таких пар. Очевидно, их в городе больше. Во многих городах страны таким парам предусмотрен денежное вознаграждение. Как соообщают сми, в Москве супруги-ветераны получают от 21 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге от 50 тысяч. К сожалению, в Вологде такой практики нет. Но составление реестра - первый шаг, надеются ветераны.

ИСТОЧНИК KP.RU