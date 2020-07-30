Сергей Воропанов признался в любви к собакам

30 Июль 2020 2020-07-30T12:42:40+03:00

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"Ни для кого не секрет, что я люблю собак. Но, честно говоря, я не знал, что под Вологдой есть питомник, где есть только хаски", - написал мэр города Сергей Воропанов на своей странице "ВКонтакте".

Хаски-парк «Вольный ветер» - профессиональный центр подготовки ездовых собак к гонкам на длинные дистанции. Здесь обитают призёры международных гонок.

Жизнь у собак спартанская: животные зимой пробегают по 20-30 км в день, питание одноразовое. Правда, оно должно быть на уровне: собаке положено около килограмма сырого мяса в сутки.

Сергей Воропанов с волонтерами привез парку помощь в рамках всероссийской акции #лападружбы. Среди даров - краска для обновления собачьих будок, посуда, корм, поводки. Акцию проводит молодежный центр ГОРКОМ35 и городской волонтерский центр. Присоединиться может любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU