Вологжанин спьяну уехал на чужом велосипеде и попал под статью

30 Июль 2020 2020-07-30T10:53:34+03:00

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В Тарногском районе девушка осталась без велосипеда. Она оставила его в подъезде дома на улице Пограничной. Девушка пошла в полицию, ущерб она оценила в 5 тысяч рублей.

В результате сотрудники полиции нашли украденный транспорт во дворе одного из частных домов Тарноги. В доме жил ранее судимый 61-летний мужчина. Его отвезли в отдел полиции, где он рассказал, что был сильно пьян, до дому идти было неблизко, поэтому он решил взять чужой велосипед и уехал на нем. Транспорт он решил не возращать - нужны были запчасти для своего велосипеда.

Мужчине грозит статья «Кража», которая грозит до 2 лет лишения свободы. Велосипед вернулся в подъезд хозяйки.

ИСТОЧНИК KP.RU