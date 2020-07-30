Стало известно, кто умер от коронавируса на Вологодчине

30 Июль 2020 2020-07-30T10:44:00+03:00

Изменить размер текста: A A

29 июля статистика умерших от коронавируса резко пошла вверх. В Вологодской области от коварной болезни умерли сразу три человека, количество жертв COVID-19 в регионе с начала эпидемии стало 24. Среди погибших - два вологжанина и житель другого региона.

«Скончались от ковидной пневмонии трое мужчин: 60 летний житель Вытегорского района, 87- летний череповчанин и 53-летний житель Тульской области", - сообщает оперативный штаб региона.

На 29 июля в стационарах находилось 157 человек, 98 - в Череповецкой городской больнице, 59 - в Вологодской городской больнице №1. Активных случаев - 379.

ИСТОЧНИК KP.RU