Пенсионер едва не убил свою спутницу на трассе под Великий Устюгом

29 Июль 2020 2020-07-29T17:45:52+03:00

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Под Великим Устюгом иномарка оказалась в кювете. Пенсионер не справился с управлением, в больнице оказалась его спутница.

Авария произошла 28 июля в 14:50 на 188 км автодороги Тотьма-Нюксеница - Великий Устюг. Как сообщает ГИБДД, за рулем автомобиля "Рено Сандеро" находился 68-летний пенсионер. Во время движения мужчина отвлекся, автомобиль на скорости сошел с трассы, в кювете он перевернулся, при этом встав обратно на колеса. 62-летняя женщина, сидевшая на переднем сидении, с травмами госпитализирована в в Великий Устюг, в районную больницу. Машина получила кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU