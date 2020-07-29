2020-07-29T17:45:52+03:00
Происшествия

Пенсионер едва не убил свою спутницу на трассе под Великий Устюгом

Он не справился с управленим
Иван Чухнин
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К счастью, никто не погиб.К счастью, никто не погиб.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Под Великим Устюгом иномарка оказалась в кювете. Пенсионер не справился с управлением, в больнице оказалась его спутница.

Авария произошла 28 июля в 14:50 на 188 км автодороги Тотьма-Нюксеница - Великий Устюг. Как сообщает ГИБДД, за рулем автомобиля "Рено Сандеро" находился 68-летний пенсионер. Во время движения мужчина отвлекся, автомобиль на скорости сошел с трассы, в кювете он перевернулся, при этом встав обратно на колеса. 62-летняя женщина, сидевшая на переднем сидении, с травмами госпитализирована в в Великий Устюг, в районную больницу. Машина получила кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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