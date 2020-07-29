В Вологде перекроют движение из-за всероссийского полумарафона

29 Июль 2020 2020-07-29T17:36:38+03:00

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Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ пройдет в Вологде. Из-за массового мероприятия

2 августа улицы города будут перекрываться для движения автомобилей.

Об этом сообщает Администрация Вологды.

2 августа с 09:00 до 13:30 будут перекрыты площадь Возрождения, участок ул. Мира от ул. Герцена до ул. Сергея Орлова, участок ул. Сергея Орлова от ул. Мира до ул. Лермонтова.

В это же время будет закрыт проезд:

по ул. Лермонтова на участке от ул. Предтеченской до Пречистенской набережной;

по Пречистенской набережной на участке от ул. Лермонтова до ул. Зосимовской;

по ул. Зосимовской на участке от Пречистенской набережной до улицы Предтеченской;

по ул. Ленина от ул. Зосимовской до ул. Лермонтова;

по ул. Галкинской на участке от ул. Предтеченской до ул. Ленина;

по ул. Предтеченской на участке от ул. Козленской до ул. Лермонтова;

по ул. Козленской на участке от ул. Мира до ул. Предтеченской;

по ул. Пушкинской на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Ленина; по ул. Марии

Ульяновой на участке от ул. Пушкинской до Советского проспекта;

по Советскому проспекту на участке от улицы Марии Ульяновой до улицы Предтеченской.

Движение троллейбусного маршрута №4 на время марафона будет отменено, а маршруты автобусов изменятся:

Маршруты № 1, 12, 15, 18, 19, 21, 35, 45, 48 пойдут по ул. Зосимовская — ул. Чехова — ул. Мира в обоих направлениях;

Маршрут № 4: ул. Мальцева — пр. Победы –Торговая пл. в обоих направлениях;

Маршруты № 2, 6, 9, 30, 43, 49: мост 800-летия — ул. Зосимовская в обоих направлениях;

Маршруты № 7, 11, 29: пр.Победы — ул. Пролетарская — ул. Октябрьская в обоих направлениях;

Маршруты № 14, 23, 28, 30, 36: Торговая пл. — Пр. Победы — Мальцева — Октябрьская — Мира в обоих направлениях;

Маршруты № 27: пр.Победы — ул. Пролетарская — ул. Октябрьская — ул. Мира — ул. Чехова — ул. Зосимовская в обоих направлениях;

Маршрут № 32: пр. Победы — ул. Пролетарская — ул. Октябрьская — ул. Ленинградская (в обратном направлении: Ленинградская — Благовещенская — Пролетарская);

Маршрут № 36: Торговая пл. — Пр. Победы — Мальцева — Октябрьская — Мира — Чехова — Зосимовская в обоих направлениях;

Маршрут № 42: по ул. Мира в обоих направлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU