В Вологде голубь стал виновником ДТП

29 Июль 2020 2020-07-29T16:08:05+03:00

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В Вологде на пересечении улиц Ленинградской и Ярославской произошло ДТП, виновником которого стал... голубь. Птица разгуливала по проезжей части и не обращала внимание на сигналы светофора.

Она переходила дорогу, когда для потока автомобилей с улицы Ярославской загорелся "зеленый". Автомобильный поток, поворачивая налево, пошёл на улицу Ленинградскую. А там разгуливал, прямо на проезжей части, незаконопослушный пешеход. Чтобы не произошло трагедии грузовичок, шедший первым, притормозил. Сзади в него врезался джип.

Никто не пострадал. Виновник аварии, голубь, с места происшествия скрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/793310" frameborder="0"></iframe> Голубь стал виновником ДТП.Видео baza.net

ИСТОЧНИК KP.RU