2020-07-29T16:08:05+03:00
Происшествия

В Вологде голубь стал виновником ДТП

С места аварии он скрылся
Иван Чухнин
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В Вологде на пересечении улиц Ленинградской и Ярославской произошло ДТП, виновником которого стал... голубь. Птица разгуливала по проезжей части и не обращала внимание на сигналы светофора.

Она переходила дорогу, когда для потока автомобилей с улицы Ярославской загорелся "зеленый". Автомобильный поток, поворачивая налево, пошёл на улицу Ленинградскую. А там разгуливал, прямо на проезжей части, незаконопослушный пешеход. Чтобы не произошло трагедии грузовичок, шедший первым, притормозил. Сзади в него врезался джип.

Никто не пострадал. Виновник аварии, голубь, с места происшествия скрылся.

Голубь стал виновником ДТП.Видео baza.net

ИСТОЧНИК KP.RU

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