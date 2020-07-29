В Вологде голубь стал виновником ДТП
В Вологде на пересечении улиц Ленинградской и Ярославской произошло ДТП, виновником которого стал... голубь. Птица разгуливала по проезжей части и не обращала внимание на сигналы светофора.
Она переходила дорогу, когда для потока автомобилей с улицы Ярославской загорелся "зеленый". Автомобильный поток, поворачивая налево, пошёл на улицу Ленинградскую. А там разгуливал, прямо на проезжей части, незаконопослушный пешеход. Чтобы не произошло трагедии грузовичок, шедший первым, притормозил. Сзади в него врезался джип.
Никто не пострадал. Виновник аварии, голубь, с места происшествия скрылся.
Голубь стал виновником ДТП.Видео baza.net
ИСТОЧНИК KP.RU