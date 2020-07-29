2020-07-29T15:39:50+03:00
Общество

Кирилло-Белозерский музей расскажет о деревянных памятниках в интернете

Музей стал учатником проекта "Деревянное кольцо"
Иван Чухнин
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Вот такой Богоявленская церковь была до реставрации. Фото: КБМЗ.Вот такой Богоявленская церковь была до реставрации. Фото: КБМЗ.
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В проекте «Деревянное кольцо России» расскажут о деревянных памятниках Вологодчины. Этот интернет-проект ставит своей задачей знакомство всех желающих с многообразием деревянной архитектуры, общение музейных работников, хранящих коллекции деревянной архитектуры.

30 июля по приглашению Всероссийского центра сохранения деревянного зодчества музея-заповедника «Кижи» им. В.С. Рахманова Кирилло-Белозерский музей-заповедник присоединится к этому роекту.

В 16:00 на информационной площадке Центра "ВКонтакте" – https://vk.com/kizhitraining – состоится презентация восьми памятников деревянного зодчества, хранящихся в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Один из них – самый древний точно датированный храм в России – церковь Ризоположения из села Бородава (1485), Ильинская церковь Цыпинского погоста (1755), Ильинская церковь Саминского погоста (1692-1702), Богоявленская церковь Палтогжского погоста (1733).

Как сообщает пресс-служба музея, еще два древних культовых объекта находятся в пользовании действующего Кирилло-Белозерского мужского монастыря. Это деревянная часовня преподобного Кирилла Белозерского (XVII в.) и деревянная сень над крестом преподобного Кирилла Белозерского (XVIII в.).

Расскажут об объектах, об особенностях реставрации заместитель генерального директора по реставрации Ольга Вороничева, с объектами в Цыпино – хранитель музея в Цыпино Алена Гудкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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