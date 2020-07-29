2020-07-29T14:57:02+03:00
Общество

В Великом Устюге мужчина нашел и присвоил телефон

Жена не смогла его спасти от следствия
Иван Чухнин
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В Великом Устюге мужчина нашел на прилавке телефон и решил его присвоить. Однако полиция, к который обратился местный житель 1981 года рождения, потерявший в магазине телефон, просмотрела записи видео наблюдения и вычислила воришку. На записях видно, как телефон забрал мужчина, который вынес его, положив в коробку с продуктами.

Однако уже на следующий день в магазин пришла супруга злоумышленника и передала телефон продавцу, пояснив, что обнаружила его в торговом зале. Так женщина собиралась спасти репутацию мужа.

Однако теперь оба супруга - 1957 и 1958 г.р., попали под колпак правосудия.

Мужчина свою вину признал. Сотрудникам дознания он пояснил, что совершая покупки, увидел телефон, который решил взять себе для личного пользования.

По данному факту ОМВД России по Великоустюгскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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