Отец пяти детей накопил миллион рублей долга своим пятерым детям
В Вологодской области житель Тарногского района не выплачивал алименты на содержание своих пятерых детей. В результате накопился гигантский долг. Сумма задолженности составила 1 миллион рублей.
Чтобы привести папашу в чувство, судебные приставы составили в отношении отца протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». И мужчина пошел под суд. На заседании было решено должника посадить на 10 суток - дать ему административный арест.
Добавим, что долг у мужчины после этого не стал меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU