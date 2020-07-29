2020-07-29T14:28:03+03:00
Общество

Отец пяти детей накопил миллион рублей долга своим пятерым детям

Его посадили
Иван Чухнин
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В Вологодской области житель Тарногского района не выплачивал алименты на содержание своих пятерых детей. В результате накопился гигантский долг. Сумма задолженности составила 1 миллион рублей.

Чтобы привести папашу в чувство, судебные приставы составили в отношении отца протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». И мужчина пошел под суд. На заседании было решено должника посадить на 10 суток - дать ему административный арест.

Добавим, что долг у мужчины после этого не стал меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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