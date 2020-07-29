МАЗ протаранил две иномарки на трассе М-8

29 Июль 2020 2020-07-29T13:55:06+03:00

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На трассе М-8 28 июля произошла авария с участием большегруза. На 498-м километре автотрассы "Москва - Архангельск", на территории Сокольского района, МАЗ протаранил две иномарки.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Вологодской области, автомобиль "Форд" двигавшийся в левой полосе в сторону Архангельска, поворачивал налево. Следом ехал МАЗ, водитель которого не заметил маневр впереди идущего транспорта. Чтобы не раздавить Форд, водитель большегруза выехал на встречку. Там он врезался и в "Форд", и в "Рено".

В результате столкновения пострадали две пассажирки "Рено". "Скорая " одну из них доставила в больницу, вторая женщина будет проходить амбулаторное лечение.

Сейчас выясняются все нюансы ДТП, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU