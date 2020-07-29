Череповчане могут проехать свою станцию - там перекрасили вокзал

29 Июль 2020 2020-07-29T13:34:52+03:00

Десять лет он был зеленым

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В Череповце преобразился железнодорожный вокзал. Здание оштукатурили, зашпаклевали, нанесли два слоя краски. Теперь у местных жителей есть шанс не узнать родную станцию: здание из зеленого стало бежево-серым. Элементы фасада остались белыми. Как оказалось, здание железнодорожного вокзала красили 8 лет назад - в 2012 году, так что пассажиры привыкли к зеленому цвету.

"Покраска вокзала окончена, теперь он будет таким. В таком же цвете будут все здания вокзала, в том числе и те, которые пока остаются зелеными", - пообещала исполняющая обязанности начальника вокзала Надежда Горячева.

Новый цвет здания вокзала утвержден руководством Северной железной дороги и согласован с комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области, сообщает пресс-служба СЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU