Вологжанин с юными подельниками ограбил местного охотника

29 Июль 2020 2020-07-29T13:05:02+03:00

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В Никольском районе двое подростков и 28-летний мужчина подозреваются в хищении боеприпасов. Ведется расследование уголовного дела. Двух несовершеннолетних подростков и 28-летнего молодого человека в рамках расследования совершенной кражи (п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ) возбуждено два уголовных дела о хищении боеприпасов с применением насилия (п. «г» ч.3 ст.226 УК РФ). По версии следствия, вечером 30 апреля мужчина 1992 г.р. со своим 16-летним племянником, приехавшим погостить из Череповца, а так же его друг 2003 г.р., выпили и выбили двери чужого сарая.

Хозяйственная пристройка принадлежала 59-летнему мужчине, жителю деревни Зеленцово Никольского района. В сарайке они обнаружили и забрали канистры с бензином, охотничьи лыжи, 12 люминесцентных ламп и поливочный шлаг, причинив материальный ущерб на общую сумму 4100 рублей. Затем они взломали дверь в дом. Там они увидели хозяина, избили его и забрали 200 граммов пороха и 44 охотничьих патрона 12-го калибра.

Как выяснилось, в первых числах апреля молодой человек с 16-летним подростком уже воровали у мужчины порох и патроны. Так что ограбление, по мнеию следствия, было спланированным. Вероятно, патроны были нужны для незарегистрированного охотничьего ружья, которое было у старшего из грабителей. Он после грабежа скрылся, так что был объявлен в федеральный розыск. Его обнаружили лишь в июне, в Тотьме - он укрывался у родственницы.

Его арестовали. Его юные подельники находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU