Антирекорд дня: трое погибших от коронавируса в Вологодской области

29 Июль 2020 2020-07-29T12:28:56+03:00

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Статистика по смерти от коронавируса резко изменилась за последние сутки. Число погибших от инфекции увеличилось сразу на три человека. Всего на утро 29 июля от пандемии на Вологодчне погибли 24 человека. Кроме того, за сутки выявлены 27 новых заболевших. Всего на Вологодчине зафиксирован 2351 подтвержденный случай заражения COVID-19. За сутки выздоровело 47 человек. Самый большой прирост заболевших опять в Череповце - 19 человек. В областной столице за сутки заболело шестеро. В общей сложности количество выздоровевших в регионе выросло до 1948 человек. Резко сократились активные случаи - за счет выздоровевших и погибших. Сейчас болеют 379 жителей области.

Ситуация с заболеваемостью выглядит так:

Вологда - 714 (+6)

Череповец - 639 (+19)

Грязовецкий район - 162

Шекснинский район - 156

Вологодский район - 120

Бабаевский район - 95

Кадуйский район - 80

Кирилловский район - 64

Великоустюгский район - 62

Череповецкий район - 43 (+1)

Устюженский район - 39

Тотемский район - 30 (+1)

Вытегорский район - 23

Сокольский район - 23

Кич-Городецкий район - 22

Чагодощенский район - 16

Харовский район - 11

Усть-Кубинский район - 10

Белозерский район - 9

Нюксенский район - 9

Тарногский район - 8

Никольский район - 5

Вожегодский район - 4

Бабушкинский район - 3

Вашкинский район - 3

Междуреченский район - 1

Всего в области проведены 303 823 исследований на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU