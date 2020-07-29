2020-07-29T11:18:16+03:00
Происшествия

Полиция гналась за мотоциклистом, пока тот не протаранил внедрожник

Череповчанин был без прав
Иван Чухнин
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Череповчанин на мотоцикле протаранил внедорожник. Он выехал на встречную полосу, когда за ним гналась полиция.

ДТП случилось 28 июля на Северной автодороге в Череповце. Наряд дорожно-патрульной службы преследовал мотоциклиста, который мчался в Череповец, нарушая правила дорожного движения. На требование сотрудников ДПС остановиться, мотоциклист лишь увеличил скорость. В ходе погони полицейские по громкоговорителю снова требовали нарушителя остановиться, но мотоциклист продолжил движение.

На перекрестке улицы Молодежной и Кирилловского шоссе он неожиданно выехал на встречную полосу, там двигался внедорожник «Ховер» под управлением женщины 1976 года рождения. Столкновения избежать не удалось. Здесь водителя мотоцикла и задержали стражи порядка. 29-летний житель Череповца оказался без прав на управление мотоциклом. В отношении его было составлено сразу несколько протоколов. Мотоцикл был эвакуирован на спецстоянку. За медпомощью никто из участников ДТП не обращался, сообщает отдел ГИБДД Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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