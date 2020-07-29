Полиция гналась за мотоциклистом, пока тот не протаранил внедрожник
Череповчанин на мотоцикле протаранил внедорожник. Он выехал на встречную полосу, когда за ним гналась полиция.
ДТП случилось 28 июля на Северной автодороге в Череповце. Наряд дорожно-патрульной службы преследовал мотоциклиста, который мчался в Череповец, нарушая правила дорожного движения. На требование сотрудников ДПС остановиться, мотоциклист лишь увеличил скорость. В ходе погони полицейские по громкоговорителю снова требовали нарушителя остановиться, но мотоциклист продолжил движение.
На перекрестке улицы Молодежной и Кирилловского шоссе он неожиданно выехал на встречную полосу, там двигался внедорожник «Ховер» под управлением женщины 1976 года рождения. Столкновения избежать не удалось. Здесь водителя мотоцикла и задержали стражи порядка. 29-летний житель Череповца оказался без прав на управление мотоциклом. В отношении его было составлено сразу несколько протоколов. Мотоцикл был эвакуирован на спецстоянку. За медпомощью никто из участников ДТП не обращался, сообщает отдел ГИБДД Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU