Сокольская школа не откроется к новому учебному году

29 Июль 2020 2020-07-29T10:08:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Новая сокольская школа с бассейном не будет готова к 1 сентября. Грустную новость сообщил губернатор Вологодчины. По словам Олега Кувшинникова, подрядчику неоднократно указывалось на отставание по срокам. Нагнать упущенное время не получилось. Чтобы не было ущерба качеству, открытие решили перенести на 1 октября.

Коррективы внесла и эпидемия — не успели установить и поставить все оборудование. На данный момент готово 90%: здание, чаши бассейнов, стадион, спортплощадка. Сейчас монтируют лифт, вентиляцию, отопление и водопровод. На строительство потрачено более 600 миллионов рублей. С помощью нового учебного заведения планируют полностью решить проблему второй смены в райцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU