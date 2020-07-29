2020-07-29T10:08:01+03:00
Общество

Сокольская школа не откроется к новому учебному году

Строители отстают по срокам
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Правительство Вологодской области
Изменить размер текста:

Новая сокольская школа с бассейном не будет готова к 1 сентября. Грустную новость сообщил губернатор Вологодчины. По словам Олега Кувшинникова, подрядчику неоднократно указывалось на отставание по срокам. Нагнать упущенное время не получилось. Чтобы не было ущерба качеству, открытие решили перенести на 1 октября.

Коррективы внесла и эпидемия — не успели установить и поставить все оборудование. На данный момент готово 90%: здание, чаши бассейнов, стадион, спортплощадка. Сейчас монтируют лифт, вентиляцию, отопление и водопровод. На строительство потрачено более 600 миллионов рублей. С помощью нового учебного заведения планируют полностью решить проблему второй смены в райцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сокольская школа не откроется к новому учебному году
Вологжане просят МЧС перестать слать им сообщения
На Вологодчине заработали бассейны и фитнес-клубы
В школе №28 Вологды исправят недостатки ремонта
Второй умный пешеходный переход появился в Вологде
Начальница почтового отделения подозревается в воровстве компенсаций шести многодетным семьям
Дорогу Вологда - Великий Устюг отремонтируют на федеральные средства
Рейсы Череповец-Котлас-Архангельск появились в расписании аэропортов
Акционера Алексея Железова задержали в Италии по делу "Северного кредита"
В Вологде пройдет акция "Суббота доноров"
Жителя вологодской глубинки уличили в распространении порнографии
Сотрудники обанкротившейся "Стройиндустрии" не получили 53 миллиона рублей зарплаты
"Красный крест" передал аппарат ИВЛ Вологодской станции скорой помощи