2020-07-29T09:54:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологжане просят МЧС перестать слать им сообщения

Некоторые получают смски несколько раз в день
Евдокия САХАРОВА
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Вологжане во время самоизоляции особенно остро почувствовали дискомфорт от ежедневных смсок МЧС, предупреждающих об опасной эпидемиологической ситуации. Многие жаловались, что одинаковые сообщения им приходят по несколько раз в день, а кому-то только пару раз в неделю. Представители МЧС открестились, что смс шлет оператор связи, с частотой они поделать ничего не могут. На данный момент добавилась и полезная информация - статистика зараженных по области, количество летальных исходов. Но многие все равно вздрагивают от очередного уведомления.

Пресс-служба МЧС разместила в соцсетях ролик, где разъясняется, почему вологжанам нужно своевременно получать жизненно важную информацию от спасателей. "Оперативное предупреждение о чрезвычайных ситуациях и своевременное информирование населения позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью людей. В условиях повсеместной цифровизации наиболее эффективным является распространение информации с помощью мобильных устройств", - объясняют специалисты. Отписка может быть опасной для вас.

В комментариях вологжане начали делиться путями блокировки ненавистных сообщений. Кто-то посоветовал добавить в черный список, можно даже по кодовому слову "коронавирус". Недовольные спросили напрямую, как отписаться от рассылки МЧС. Спасатели ответили, что это информирование населения, отписаться не получится. Кто-то вступился и посоветовал недовольным не зацикливаться. Стоит помнить, что игнорирование информации однажды может выйти боком.

Вологжане устали от смс МЧС.Спасатели попытались объяснить, почему важно своевременно получать информацию, от которой могут зависеть жизни

ИСТОЧНИК KP.RU

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