2020-07-29T09:17:41+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине заработали бассейны и фитнес-клубы

Можно посещать и спортивные мероприятия на открытом воздухе
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области ослабили ограничения по борьбе с коронавирусом. Послабление проходит еще в рамках 2 волны. К третьему этапу перейти нельзя, т.к. пока индекс распространения инфекции >1, надо же не более 0,5.

27 июня губернатор области заявил об открытии фитнес-клубов, плавательных бассейнов и возможности посещать спортивные мероприятия на открытом воздухе. Кроме того, заработали для посетителей зоопарки. В полном объеме восстановлено межрегиональное транспортное сообщение. Теперь можно торжественно заключить брак, количество гостей ограничено до 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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