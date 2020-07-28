В школе №28 Вологды исправят недостатки ремонта

28 Июль 2020 2020-07-28T22:06:20+03:00

Образовательное учреждение на Тендрякова, 46 должно быть готово к середине августа

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В областной столице продолжается ремонт школы №28. Работы начались еще 6 мая, сейчас на объекте ежедневно занято до 25 человек. Мэр города Сергей Воропанов проверил ход обновления учебного заведения. Уже заменено с сотню окон, отремонтированы кабинеты химии, физики, математики и три лаборантских. Почти завершены работы над крышей, которую до этого не ремонтировали десяток лет.

Сейчас ведется ремонт спортивного зала. Обновят входную группу, мужскую и женскую раздевалки, сменят двери. В зале помимо прочего появится новая электропроводка.

Школа получит и цифровое оборудование в рамках проекта «Цифровая среда»: интерактивную доску и около 20 компьютеров. Кроме того, внимание уделили и повышению безопасности. По периметру учебного заведения и внутри здания установили 17 камер. У входа часть стены заменят на стеклоблок - так персонал сможет следить за всеми приходящими в школу.

Мэр сделал несколько замечаний к работе подрядчика, в частности, плохо уложен линолиум. Недочеты должны будут устранены к середине августа.

ИСТОЧНИК KP.RU