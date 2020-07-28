2020-07-28T20:55:41+03:00
Авто

Второй умный пешеходный переход появился в Вологде

На перекрестке Мохова - проспект Победы
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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В областной столице установили еще одну интеллектуальную систему. "Умный" пешеходный переход оповещает водителей с помощью табло о приближении собаки или человека. Система установлена в эти выходные на один из самых аварийных перекрестков: Мохова - проспект Победы. На переходе будет включаться дополнительное освещение и звуковое оповещение.

Камеры с графическим зрением позволяют распознавать на дороге более 80 видов объектов. Оборудование уже прошло тестирование в ночное время. Итоги проекта подведут в ноябре вместе с ГИБДД. Напомним, что он реализован исключительно на средства разработчиков системы.

Ложка дегтя: вологжане боятся, что водители привыкнут к технике, расслабятся, и если она в какой-то момент не сработает, то произойдет трагедия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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