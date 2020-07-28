Второй умный пешеходный переход появился в Вологде
В областной столице установили еще одну интеллектуальную систему. "Умный" пешеходный переход оповещает водителей с помощью табло о приближении собаки или человека. Система установлена в эти выходные на один из самых аварийных перекрестков: Мохова - проспект Победы. На переходе будет включаться дополнительное освещение и звуковое оповещение.
Камеры с графическим зрением позволяют распознавать на дороге более 80 видов объектов. Оборудование уже прошло тестирование в ночное время. Итоги проекта подведут в ноябре вместе с ГИБДД. Напомним, что он реализован исключительно на средства разработчиков системы.
Ложка дегтя: вологжане боятся, что водители привыкнут к технике, расслабятся, и если она в какой-то момент не сработает, то произойдет трагедия.
ИСТОЧНИК KP.RU