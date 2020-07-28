Начальница почтового отделения подозревается в воровстве компенсаций шести многодетным семьям

28 Июль 2020 2020-07-28T17:05:28+03:00

Ее подозревают в мошеничестве и подлоге

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В Череповецком районе поймали на воровстве еще одного почтового начальника. Руководитель отделения почтовой связи обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, 45-летняя женщина, начальник отделения почтовой связи в одной из деревень Череповецкого района, в декабре 2019 года не выплатила деньги шести многодетным семьям компенсации родительской платы, взимаемой на содержание детей в муниципальных учреждениях. Она просто внесла заведомо ложные сведения в сводные реестры на социальное обеспечение и присвоила 21 тыс. рублей. Этот факт вскрылся в ходе расследования другого уголовного дела.

Женщина подозревается в том, что, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму 105 тыс. рублей.

Уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области..

ИСТОЧНИК KP.RU