Рейсы Череповец-Котлас-Архангельск появились в расписании аэропортов
Первый рейс намечен на 31 июля
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31 июля откроется авиасообщение Череповец - Котлас Архангельск. Об этом сообщают сайты Архангельской области. Перелеты будет совершать Второй Архангельский объединенный авивотряд. В расписании - три рейса в неделю- понедельник, среда и пятница. Рейсы вошли в программу госсубсидирования.
Ранее самолетом из Архангельска в Череповец можно было добраться лишь через Москву или Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU