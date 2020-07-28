Рейсы Череповец-Котлас-Архангельск появились в расписании аэропортов

28 Июль 2020 2020-07-28T16:22:18+03:00

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31 июля откроется авиасообщение Череповец - Котлас Архангельск. Об этом сообщают сайты Архангельской области. Перелеты будет совершать Второй Архангельский объединенный авивотряд. В расписании - три рейса в неделю- понедельник, среда и пятница. Рейсы вошли в программу госсубсидирования.

Ранее самолетом из Архангельска в Череповец можно было добраться лишь через Москву или Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU