2020-07-28T16:01:12+03:00
Общество

В Вологде пройдет акция "Суббота доноров"

Она пройдет на Станции переливания крови 1 августа
Евдокия САХАРОВА
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Вологодская областная станция переливания крови приглашает неравнодушных вологжан принять участие во всероссийской акции «Суббота доноров» 1 августа.

Мероприятие впервые прошло еще в 2009 году. Обычно организуются выездные акции, но сейчас из-за эпидемии прием доноров проводится только на станции переливания. На данный момент Вологодчина нуждается в крови II группы с положительным резус-фактором, а такж в отрицательной - III и IV группы.

Граждан ждут в Вологде на улице Ветошкина, 55 с 8.00 до 13.00. Необходима запись по телефону 75-05-42.

Напомним, донором может стать совершеннолетний вологжанин весом более 50 кг. С собой необходимы паспорт и СНИЛС. За донацию гарантируется вознаграждение более 600 рублей. За вторую и последующую сдачу крови Вологда выплачивает еще 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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