В Вологде пройдет акция "Суббота доноров"
Вологодская областная станция переливания крови приглашает неравнодушных вологжан принять участие во всероссийской акции «Суббота доноров» 1 августа.
Мероприятие впервые прошло еще в 2009 году. Обычно организуются выездные акции, но сейчас из-за эпидемии прием доноров проводится только на станции переливания. На данный момент Вологодчина нуждается в крови II группы с положительным резус-фактором, а такж в отрицательной - III и IV группы.
Граждан ждут в Вологде на улице Ветошкина, 55 с 8.00 до 13.00. Необходима запись по телефону 75-05-42.
Напомним, донором может стать совершеннолетний вологжанин весом более 50 кг. С собой необходимы паспорт и СНИЛС. За донацию гарантируется вознаграждение более 600 рублей. За вторую и последующую сдачу крови Вологда выплачивает еще 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU