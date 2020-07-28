2020-07-28T13:50:51+03:00
Общество

Жителя вологодской глубинки уличили в распространении порнографии

Он распространял похабщину в социальных сетях
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологодской области под суд попал житель Тарногского района за изготовление и распространение порнографии в социальной сети. Районный суд Вологодской области вынес приговор. Мужчина признал виновным в незаконном изготовлении, распространении, публичной демонстрации порнографических материалов с использованием соцсетей.

В сентябре 2016 года тарножанин создал страницу в социальной сети "ВКонтакте" под вымышленным именем. Он ее использовал для просмотра и размещения порнографических материалов, но в феврале 2020 года его вычислили правоохранители.

Как оказалось, на транице в разделах "Информация о себе", "Добавленные видеозаписи", "Загруженные видеозаписи" он размещал фото- и видеоматериалы. Согласно заключению судебной сексологической экспертизы, видеофайлы имеют порнографический характер.

Подсудимый вину признал полностью. Суд назначил жителю Тарногского района наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба судов региона, приговор в законную силу не вступил и может обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Акционера Алексея Железова задержали в Италии по делу "Северного кредита"
В Вологде пройдет акция "Суббота доноров"
Жителя вологодской глубинки уличили в распространении порнографии
Сотрудники обанкротившейся "Стройиндустрии" не получили 53 миллиона рублей зарплаты
"Красный крест" передал аппарат ИВЛ Вологодской станции скорой помощи
В Череповце зять в гостях избил до смерти тестя за брань
Новый мясозавод за 95 миллионов рублей появится под Вологдой
Малолетние вандалы крушили центр Вологды и засняли это на видео
В Соколе горел российский внедорожник из-за приготовления шашлыков
В Череповце 18 человек заболело коронавирусом за последние сутки
В Вологде готовится обзорная экскурсия для всех желающих
В Великом Устюге полиция вычислила и задержала грабителя
В Чагодощенском районе откроют скульптуру, посвященную летчикам
Мотоциклист на "Хонде" протаранил "Волгу" в Череповце
В Череповце пытались ограбить банкомат, но он загорелся
Череповчанин сдал чужой гараж на металлолом
Вологда надеется восстановить троллейбусные маршруты
В Вологде у продавщицы Пятерочки обнаружили Covid-19
В Череповце спасатели помогли упавшему с пятого этажа котику
В Череповце автомобилист ограбил пешехода
78-летняя пенсионерка под Харовском переночевала в лесу
Под Великим Устюгом на реке исчезли мужчина с мальчиком
Вологжане будут платить за мусор по отдельной бумажке
Под Вологдой перевернулся микроавтобус: погибли двое
Жуть: в Вологде мотоциклист разбился насмерть