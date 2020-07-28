Жителя вологодской глубинки уличили в распространении порнографии

28 Июль 2020 2020-07-28T13:50:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области под суд попал житель Тарногского района за изготовление и распространение порнографии в социальной сети. Районный суд Вологодской области вынес приговор. Мужчина признал виновным в незаконном изготовлении, распространении, публичной демонстрации порнографических материалов с использованием соцсетей.

В сентябре 2016 года тарножанин создал страницу в социальной сети "ВКонтакте" под вымышленным именем. Он ее использовал для просмотра и размещения порнографических материалов, но в феврале 2020 года его вычислили правоохранители.

Как оказалось, на транице в разделах "Информация о себе", "Добавленные видеозаписи", "Загруженные видеозаписи" он размещал фото- и видеоматериалы. Согласно заключению судебной сексологической экспертизы, видеофайлы имеют порнографический характер.

Подсудимый вину признал полностью. Суд назначил жителю Тарногского района наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба судов региона, приговор в законную силу не вступил и может обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU