2020-07-28T13:00:17+03:00
Общество

"Красный крест" передал аппарат ИВЛ Вологодской станции скорой помощи

Теперь на городских скорых 15 аппаратов
Иван Чухнин
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Аппарат ИВЛ передали в подарок Вологодской станции скорой помощи.

Портативный аппарат искусственной вентиляции легких учреждению передали представители «Красного Креста» в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», сообщает «35МЕДИА».

Юрий Маркевич, главный врач Вологодской станции скорой медицинской помощи: «Мы рады этому, это актуально. Мы благодарны. Это позволяет укрепить материальное состояние — это самое главное для населения Вологды и района». Как оказалось, это аппарат "Ритм 100" - новый аппарат российского производства. Оборудование приспособлено для использования в санитарном автомобиле. Так что в экстренных ситуациях оно поможет спасти чью-то жизнь.

Всего на Вологодской станции скорой помощи теперь 15 аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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