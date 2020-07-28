2020-07-28T12:41:18+03:00
Происшествия

В Череповце зять в гостях избил до смерти тестя за брань

Мужчина скончался от ударов кулаком по голове
Иван Чухнин
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В Череповце следователи СК России обвинили в смерти тестя 39-летнего зятя.

Завершено расследование уголовного дела. Череповчанина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Погибшего мужчину нашли умершим в квартире на улице Тимохина. По версии следствия, в один из дней с 31.03 по 02.04.2020 обвиняемый с

супругой навещали ее 63-летнего отца у него дома. Пожилой мужчина стал нецензурно ругаться на дочь, ее муж не выдержал и избил тестя. Он нанес удары кулаком по голове и лицу мужчины. От ударов тот упал на пол, а родственники удалились.

Как оказалось, мужчина из-за тяжелой тупой травмы головы скончался.

Пара скрыла свой визит от следствия. Но следователи СК России нашли подтверждение этому факту, просмотрев записи камер видеонаблюдения.

На одежде обвиняемого были обнаружены следы крови. В результате череповчанин признался, что в ходе конфликта ударил тестя.

Он был арестован. После подписания заключения прокурором дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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