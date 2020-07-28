Новый мясозавод за 95 миллионов рублей появится под Вологдой

28 Июль 2020 2020-07-28T12:11:27+03:00

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В Вологодском районе появится новый цех по переработке мяса. Проект строительства уже подготовлен. Новый цех будет площадью почти 1 000 квадратных метров. Строительство планируют начать уже в августе.

СПК Агрофирма «Красная звезда» определилась с местом постройки: он появится в поселке Дубровское. Объем инвестиций - 95 миллионов рублей. Свой цех позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции предприятия и увеличить объемы производства в пять раз.

Агрофирма "Красная звезда"- один из поставщиков свинины на рынок региона, поставщик сырья на мясоперерабатывающие предприятия области. Сейчас руководство предприятия озаботилось увеличением объемов переработки мяса, производства колбасных изделий и консервов.

ИСТОЧНИК KP.RU