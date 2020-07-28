Малолетние вандалы крушили центр Вологды и засняли это на видео

28 Июль 2020 2020-07-28T11:42:25+03:00

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Сергей Воропанов решил разобраться с вандалами - на его глаза попал ролик, на котором запечатлены юные хулиганы, крушащие центр города.

Веселящиеся молодые люди крушили все, что попадалось на их пути. В результате перевернуты скамейки и урны, выпотрошен мусорный бак. Помешали отморозкам фонари. Например, была повреждена опора светильника на Красном мосту.

Все это было заснято на камеру телефона и похождения "героев" появились в интернете.

«Сказать, что я зол, это ничего не сказать! Вологжане прислали видео, которое снято в нашем городе. Вандалы бездумно крушат все вокруг. Переворачивают урны, ломают фонари и так далее. Всё ради забавы и хайпа», — написал накануне вечером Сергей Воропанов на своей странице в "ВКонтакте".

Вандалами уже занялись правоохранительные органы.

«Сложно подобрать приличные слова, чтобы назвать как-то героев видеоролика. Они должны ответить по закону за свои поступки и возместить весь ущерб, который они нанесли городу. Кто узнал этих «людей» — просьба написать в комментариях или личных сообщениях», — обратился мэр к горожанам. .

ИСТОЧНИК KP.RU