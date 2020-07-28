Малолетние вандалы крушили центр Вологды и засняли это на видео
Юные хулиганы крушат центр Вологды.
Сергей Воропанов решил разобраться с вандалами - на его глаза попал ролик, на котором запечатлены юные хулиганы, крушащие центр города.
Веселящиеся молодые люди крушили все, что попадалось на их пути. В результате перевернуты скамейки и урны, выпотрошен мусорный бак. Помешали отморозкам фонари. Например, была повреждена опора светильника на Красном мосту.
Все это было заснято на камеру телефона и похождения "героев" появились в интернете.
«Сказать, что я зол, это ничего не сказать! Вологжане прислали видео, которое снято в нашем городе. Вандалы бездумно крушат все вокруг. Переворачивают урны, ломают фонари и так далее. Всё ради забавы и хайпа», — написал накануне вечером Сергей Воропанов на своей странице в "ВКонтакте".
Вандалами уже занялись правоохранительные органы.
«Сложно подобрать приличные слова, чтобы назвать как-то героев видеоролика. Они должны ответить по закону за свои поступки и возместить весь ущерб, который они нанесли городу. Кто узнал этих «людей» — просьба написать в комментариях или личных сообщениях», — обратился мэр к горожанам. .
ИСТОЧНИК KP.RU